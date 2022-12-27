В Калуге 34-летнюю женщину приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
Пять месяцев принудительных работ получила 34-летняя жительница Калуги, которая не платила алименты на своих детей. О приговоре во вторник, 27 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Задолженность женщины достигла 400 тысяч рублей.
Во время исполнения наказания 10% дохода калужанки будет забирать государство.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!