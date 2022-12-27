В Калуге 34-летнюю женщину приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов

Пять месяцев принудительных работ получила 34-летняя жительница Калуги, которая не платила алименты на своих детей. О приговоре во вторник, 27 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Задолженность женщины достигла 400 тысяч рублей.

Во время исполнения наказания 10% дохода калужанки будет забирать государство.

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