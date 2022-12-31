В Калуге травмпункты продолжат работу без выходных на новогодних каникулах
Во время новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, в Калуге не изменится график работы травмпунктов.
Врачи смогут принять неотложных пациентов круглосуточно, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
- Адрес травмпункта для взрослых в Калуге: улица Октябрьская, 3.
- Адрес травмпункта для детей в Калуге: улица Вишневского, 1.
Также круглосуточно работают приемные отделения БСМП и областной больницы в Анненках.
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