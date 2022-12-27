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Житель Калужской области выплатил долг по алиментам в 332 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.12.2022 09:20 0 428
Житель Калужской области выплатил долг по алиментам в 332 тысячи рублей

В Сухиничах местный житель накопил долг по алиментам в 332 тысячи рублей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

В нынешнем году дочери должника уже исполнилось 18 лет, но деньги мужчина все равно обязан был выплатить.

Долг калужанин погасил только после того, как ему запретили управлять автомобилем.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.12.2022 09:20 0 428
Тэги: общество приставы
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