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Новогодняя акция от депутата Дмитрикова прошла в Калуге

Опубликовано: 27.12.2022 10:00 0 398
Новогодняя акция от депутата Дмитрикова прошла в Калуге

В областном центре прошла ежегодная предновогодняя акция! В её рамках Дед Мороз и Снегурочка поздравляли калужан и гостей областной столицы с наступающим Новым годом. Каждый желающий фотографировался с зимними сказочными персонажами и получал в подарок новогодний елочный шар с поздравлением. По словам организаторов, акция вызывает положительную реакцию у калужан, именно поэтому Дед Мороз и Снегурочка снова выйдут на улицы города поздравить калужан и гостей города в преддверие праздника, 30 декабря. Посмотреть видео с прошедшей новогодней акции можно на платформе Youtube.

Михаил Дмитриков:
«Новый год — это время чудес, подарков и исполнения желаний. Частичку этой доброты и атмосферу приближающегося праздника хотелось подарить жителям и гостям города. Мне кажется, у нас получилось. Спасибо калужанам и гостям Калуги за улыбки и позитивную реакцию.»

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Опубликовано: 27.12.2022 10:00 0 398
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