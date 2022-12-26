В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11,4%

За неделю, с 19 по 25 декабря, в Калужской области выявлено 14 663 случая ОРВИ. Это на 11.4% меньше, чем за предыдущие семь дней, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но пороговые значения остаются превышенными на 76,7%.

Самая тяжелая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Калуге. На город пришлось 62% случаев.

Также сообщается, что заболеваемость гриппом в Калужской области растет.

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