В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11,4%
За неделю, с 19 по 25 декабря, в Калужской области выявлено 14 663 случая ОРВИ. Это на 11.4% меньше, чем за предыдущие семь дней, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Но пороговые значения остаются превышенными на 76,7%.
Самая тяжелая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Калуге. На город пришлось 62% случаев.
Также сообщается, что заболеваемость гриппом в Калужской области растет.
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