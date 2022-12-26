В Калужской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 18,5%

За неделю, с 19 по 25 декабря, в Калужской области выявили 83 случая гриппа. Это на 18,5% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших 30 взрослых и 53 ребенка в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний гриппом несколько уменьшилось у детей - на 13,2%, зато значительно увеличилось у взрослых - в три раза.

Грипп регистрировался в Калуге (77 случаев) и трех районах области: Кировском - 3, Козельском - 1, Людиновском - 2.

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