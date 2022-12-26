В Калужской области подрядчик не смог вовремя завершить ремонт больницы

В Сухиничах терапевтическое отделение местной больницы должны были отремонтировать к 1 ноября, но работы не выполнены до сих пор. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Подрядчика, который занимается капремонтом, оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Теперь прокуратура будет контролировать, когда все-таки пациентам и врачам будет доступно отремонтированное отделение.

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