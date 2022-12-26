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В Калужской области закупили 36 тонн пшеницы для подкормки зубров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2022 12:29 0 123
В Калужской области закупили 36 тонн пшеницы для подкормки зубров

Численность зубров в Калужской области превысила 700 особей. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

- Популяцию этих краснокнижных животных начали восстанавливать в 2014 году, - пояснили в Минприроды. - Теперь в нашем регионе на территории федеральных памятников природы обитают более 500 зубров. Кроме того, в ферзиковских лесах их поголовье достигает 100, 80 – в хвастовичских, 35 - в козельских, 5 - в думиничских. Чтобы помочь вольной популяции перезимовать, министерство природных ресурсов и экологии области закупило 36,7 тонн пшеницы. Это необходимо для увеличения численности стада. 

Сейчас сотрудники национального парка «Угра» создают в Козельском районе Центр научного туризма. Планируется, что первых посетителей центр сможет принять уже летом 2023 года.  Они смогут наблюдать за обитателями вольера для животных, которые не могут выжить в дикой природе. Сейчас в Зубрином доме уже две самки, одна из которых была привезена 23 декабря из Приокско-Террасного заповедника.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2022 12:29 0 123
Тэги: общество животные
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