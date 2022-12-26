Калужская область заняла 18 место в итоговом рейтинге регионов России

В понедельник, 26 декабря, агентство «РИА Новости» опубликовало итоговый рейтинг регионов России за 2022 год.

Калужская область в этом списке заняла 18 место.

В исследовании учитывались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

В лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Последние позиции – у Тывы, Еврейской автономной области и Ингушетии.

Соседняя Тульская область оказалась на 16 месте, Брянская – на 48, Орловская – на 49, Смоленская – на 52.

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