В Калуге открылась резиденция Деда Мороза

В субботу, 24 декабря, в Калуге начала работать резиденция калужского Деда Мороза. По сложившейся традиции домик старого волшебника разместили в Парке Культуры и отдыха.

Внутрь детей не пускают из-за ковидных ограничений, но аниматоры с Дедом Морозом и Снегурочкой активно разогревают детвору и взрослых на улице.

Наша редакция поспешила взять интервью у сказочных героев. Дедушка с внучкой поздравили калужан с наступающим праздником.

- Пусть в новом году все будет хорошо! - сказал добрый волшебник. - Здоровья, огромного счастья, успехов во всем!



И пригласил жителей и гостей города в гости: к 12:00 31 декабря, 2, 3 и 4 января с 14 до 17 часов.



Подробности в видео:

Также в городском парке начались новогодние гулянья. Можно прокатиться на паровозике, посмотреть концерт, сфотографироваться со сказочными героями.

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