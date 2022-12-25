В Калуге родились 72 малыша за последнюю неделю
С 19 по 24 декабря в Калуге появилось на свет 72 маленьких человечка. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в городском управлении загса.
Среди новорожденных 35 девочек и 37 мальчиков.
Число калужан пополнили Аврора, Николай, Любовь, Захар, Аполлинария, Станислав, Теона, Вадим и Стефания.
С начала года управление загса зарегистрировало рождение 4006 человек.
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