Два новых ФАПа открыли в Калужской области

На прошлой неделе в Калужской области состоялось торжественное открытие двух новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.

В среду, 21 декабря, официально начал функционировать ФАП в сельском поселении Барсуки Дзержинского района.

- Местные жители и заведующая Елена Гусева уже давно ждали открытия, - рассказал Константин Пахоменко. - В новом современном пункте, оснащённом всем необходимым оборудованием, будут оказывать медпомощь 180 жителям.

Также в ФАПе можно купить или заказать лекарства.

А в пятницу, 23 декабря, разрезали ленточку на пороге ФАПа в деревне Красный Городок Ферзиковского района.

Как рассказал региональный министр здравоохранения, в пункте работают сразу два фельдшера, которые оказывают медицинскую помощь жителям 6 населенных пунктов.



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