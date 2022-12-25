Два новых ФАПа открыли в Калужской области
На прошлой неделе в Калужской области состоялось торжественное открытие двух новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.
В среду, 21 декабря, официально начал функционировать ФАП в сельском поселении Барсуки Дзержинского района.
- Местные жители и заведующая Елена Гусева уже давно ждали открытия, - рассказал Константин Пахоменко. - В новом современном пункте, оснащённом всем необходимым оборудованием, будут оказывать медпомощь 180 жителям.
Также в ФАПе можно купить или заказать лекарства.
А в пятницу, 23 декабря, разрезали ленточку на пороге ФАПа в деревне Красный Городок Ферзиковского района.
Как рассказал региональный министр здравоохранения, в пункте работают сразу два фельдшера, которые оказывают медицинскую помощь жителям 6 населенных пунктов.
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