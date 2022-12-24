В Калужской области еще 19 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 19 новых случаев коронавируса, сообщили в субботу, 24 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Два человека попали в больницу. Выздоровели 22 пациента.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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