31 декабря родился калужский живописец Анатолий Худяков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 декабря.

1781 – «В декабре были жесточайшие морозы и превеликие оттепели. На народ напали болезни чох кашель насморк» (из записок купца Губкина).

1795 – «Зима не постоянная, с оттепелями рожь была 2 ц(елковых) 80 к(опеек) оттого что купцы оную покупали а муку с душ брали, и економические (крестьяне) покупали. В рыбе оскудение по непривозу от дожжей» (из записок купца Губкина).

1799 - Михаил Афанасьевич Камынин (1730 — ок. 1813), уроженец Лихвинского уезда покидает пост Калужского губернатора. При губернаторе Камынине 15 октября 1799 года была учреждена Калужская епархия. В 1812 году Михаил Афанасьевич Камынин снарядил в калужское народное ополчение на свои средства двух конных воинов и 19 пеших.

1800 – «Зима была с жестокими морозами и снежная и великими метели. Оттепели не было» (из записок купца Губкина).

1927 – родился Анатолий Николаевич Худяков (1927-1966), график, живописец, член Союза художников РФ (1960), участник художественных выставок в Калуге, Москве и других городах России. С 1951 года работал в товариществе «Калужские художники», с 1953 - в Калужском отделении ХФ РСФСР. На фото представлена его работа «Калуга у рынка».

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