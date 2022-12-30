30 декабря в Калуге открыли памятник Воину-освободителю

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 декабря.

1896 – в деревне Раздолки Тульской губернии родился Петр Васильевич Беляков (1896-1970), график-офортист, член Союза художников РСФСР. С 1948 года жил в Калуге, участник выставок произведений калужских художников. Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

1908 – в Калуге, в рабочей семье, родился будущий живописец, член СХ с 1940 г. участник Великой Отечественной войны Валерий Васильевич Попов (30.12.1908 — 1991. Основы художественного ремесла он постигал в студии при Художественном отделе Калужского краеведческого музея (руководитель Т. М. Калашников). Работал на Калужском машиностроительном заводе. В. В. Попов принимал активное участие в художественной жизни Тулы и Калуги. Его произведения находятся не только в калужских музеях, но и в музеях других городов.

1922 - 1-й съезд Советов СССР, образование СССР.

В декабре 1982 года в связи с празднованием 60-летия образования СССР первый секретарь обкома КПСС А.А.Кандренков вручил переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ городу Калуге. Это было последнее торжество, в котором принимал участие главный калужский начальник.

1941 - Калуга, 30 декабря. В ночь командование 50-й армии отдало приказ о штурме города. В 4 часа 30 мин., после залпа гвардейских минометов и артиллерии, под прикрытием танков 32-й бригады 112-й танковой дивизии соединения 50-й армии с трех сторон атаковали город, и в 11 часов дня, после 80-дневной оккупации, Калуга была освобождена от немецких войск. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – Жуковский (Угодско-заводский) район полностью освобожден от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 18 октября 1941 г.

1942 - В КАЛУГЕ СУДЯТ МАРОДЕРОВ

Перед народным судом один за другим предстают расхитители народного добра, не подчинившиеся приказу начальника гарнизона от 30 декабря 1941 г. и постановлению исполкома горсовета от 5 января 1942 г. о возвращении награбленного имущества в период временной оккупации г.Калуги. Группа работников головного буфета ст.Калуга - Московский, Жолтиков, Ситин, всего 8 человек, под руководством повара Шмарева расхитившие продукты и посуду буфета, открыли частную столовую под названием "Свой труд". Помощник машиниста Салтыков и его жена грабили швейную фабрику и квартиры эвакуированных граждан. Салтыковы зарыли в землю 700 метров мануфактуры и швейные изделия. Начальник снабжения железнодорожного техникума Краснов С.Г. унес из частных квартир ткани, мебель, 193 катушки ниток. Гр-н Хрущев присвоил себе 4 коровы. Кондрашов Г.Г. вдвоем с тестем украли 120 кг муки из детского сада завода... Все они и многие другие приговорены к различным срокам лишения свободы по закону об охране социалистической собственности. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1951 – «Библиотека – школьникам

Хорошо подготовилась к школьным каникулам калужская городская детская библиотека. Книжный фонд значительно пополнился различной литературой.

Интересные мероприятия наметила провести библиотека для своих юных читателей. Для учащихся младших классов будут организованы громкая читка новых сказок, утренник, беседа о творчестве писателя Аркадия Гайдара, обзор одного из номеров журнала «Пионер» и др.». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1966 – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года образованы Думиничский, Тарусский и Угодско-Заводской районы. В новой книге «Думиничский район Калужской области. 85 лет со дня основания: 1929 год», изданной Администрацией района в 2015 году, «датой образования Думиничского района считается 1 октября 1929 года». Тогда «состоялось первое совместное заседание районного Совета депутатов и райкома ВКП(б), посвященное решению организационных вопросов».

1996 – во 2-м Красноармейском переулке, 2а на месте, откуда началось наступление советских войск, был торжественно открыт памятник Воину-освободителю нашего города. Авторы: Валентин Михайлович и Дмитрий Валентинович Белов. В 2005 г. памятник был перенесен на территорию Калужского медицинского колледжа (ул. Кутузова, 26).

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