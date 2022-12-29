29 декабря в Калуге появился сквер Ветеранов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 декабря.

1767 – в Воронеже родился о. Евгений епископ Калужский (1813-1816), в миру Евгений Алексеевич Болховитинов (18(29).12.1767-1837). Умер в Киеве 07.03.(23.02) 1837 года, похоронен в Софийском соборе.

1911 – родился Василий Михайлович Глухов (1911-29.08.1974). Историк, кандидат исторических наук, доцент КГПУ имени К.Э. Циолковского, автор многих краеведческих публикаций, в том числе краеведческого учебного пособия "Изучай родной край". Автор первого исследования о партизанском движении в Калужской области и непосредственный участник действий партизанского отряда Ардонского района Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны.

1917 - прекращение выпуска "Калужских Губернских Ведомостей" и других демократических изданий ("Голос Калуги", "Калужский республиканец"). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – Ферзиковский район и поселок Бабынино были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации - октябрь 1941 года.

1941 – село Перемышль освобождено от немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – 9 октября 1941 г.

1951 – «В часы досуга

Культурно проводят часы досуга учащиеся Мещовского специального сельскохозяйственного училища №21. Оживленно бывает в красном уголке. Здесь почти каждый день проходят репетиции кружков художественной самодеятельности…

Воспитанники училища любят спорт. Они с увлечением занимаются им в часы досуга. Одни играют в шахматы, решают шахматные задачи, другие на катке играют в хоккей, третьи готовятся к лыжным состязаниям и походам». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1966 – в канун празднования 25-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в сквере в честь 20-летия Победы, который получил такое название в мае 1965 года, а позднее, по просьбам ветеранов, был переименован в сквер Ветеранов освобождения Калуги, состоялся торжественный митинг. В ходе мероприятия был открыт памятный камень на месте будущего мемориала воинам частей Красной Армии, освободившим наш город в конце декабря 1941 г. Тогда же было принято решение, что здесь будет поставлен на пьедестал танк Т-34. 5 ноября 1967 года принятое решение было претворено в жизнь и танк Т-34 с 85-миллиметровой пушкой был установлен на постамент.

1966 - произведена закладка камня на месте будущего памятника военным медицинским работникам, который будет открыт 4 мая 1975 года. Ныне это сквер Медсестер.

1992 – открылся Дом мастеров, муниципальный музей народных промыслов Калужского края. В основу экспозиции легла коллекция предметов народного искусства края 60-80-х годов XIX века, собранная краеведом Владимиром Никаноровичем Раковым.

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