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В Калужской области на отлов каждой бродячей собаки тратят по 6000 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 16:45 1 312
В Калужской области на отлов каждой бродячей собаки тратят по 6000 рублей

В Калужской области за 2022 год выловили 1341 бродячую собаку. Из бюджета на это было выделено чуть более 8 миллионов рублей – примерно по 6000 рублей за каждое животное, сообщили в пятницу в региональном правительстве.

Эту тему обсуждали 23 декабря на заседании Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными. В него входят представители органов власти, местного самоуправления и общественных зоозащитных организаций.

В нынешнем году вдвое снизилось число обращений жителей по вопросам бродячих собак. 

- Специалисты государственной ветеринарной службы идентифицировали, вакцинировали против бешенства и стерилизовали 1341 бездомную собаку, - подчеркнули в правительстве. - Это на 247 животных больше, чем в прошлом году.

Участники совета назвали несколько причин того, что число бродящих собак не сокращается. В числе основных – нарушение законодательства об ответственном обращении с животными. Кроме того, пока нет законных оснований оказывать услуги малообеспеченным гражданам по бесплатной стерилизации их четвероногих питомцев, незапланированное потомство которых пополняет уличные своры. Также неоднократно нарушался основной принцип программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» – после отлова специализированные организации не возвращали собак в места их прежнего обитания.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что ситуацию можно существенно изменить. Контроль за качественным выполнением программы «ОСВВ» будет усилен. Органам местного самоуправления рекомендовано найти возможность финансирования льготной стерилизации домашних собак.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 16:45 1 312
Тэги: общество животные
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