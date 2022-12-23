В Калужской области на отлов каждой бродячей собаки тратят по 6000 рублей

В Калужской области за 2022 год выловили 1341 бродячую собаку. Из бюджета на это было выделено чуть более 8 миллионов рублей – примерно по 6000 рублей за каждое животное, сообщили в пятницу в региональном правительстве.

Эту тему обсуждали 23 декабря на заседании Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными. В него входят представители органов власти, местного самоуправления и общественных зоозащитных организаций.

В нынешнем году вдвое снизилось число обращений жителей по вопросам бродячих собак.

- Специалисты государственной ветеринарной службы идентифицировали, вакцинировали против бешенства и стерилизовали 1341 бездомную собаку, - подчеркнули в правительстве. - Это на 247 животных больше, чем в прошлом году.

Участники совета назвали несколько причин того, что число бродящих собак не сокращается. В числе основных – нарушение законодательства об ответственном обращении с животными. Кроме того, пока нет законных оснований оказывать услуги малообеспеченным гражданам по бесплатной стерилизации их четвероногих питомцев, незапланированное потомство которых пополняет уличные своры. Также неоднократно нарушался основной принцип программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» – после отлова специализированные организации не возвращали собак в места их прежнего обитания.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что ситуацию можно существенно изменить. Контроль за качественным выполнением программы «ОСВВ» будет усилен. Органам местного самоуправления рекомендовано найти возможность финансирования льготной стерилизации домашних собак.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.