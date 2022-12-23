В Калужской области осужден мужчина, который пытался подкупить полицейского за 300 тысяч рублей
В Людиново 51-летнего мужчину из Смоленской области приговорили к пяти годам лишения свободы за крупную взятку полицейскому. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Людиновские полицейские расследовали уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины из-за хищения. Чтобы оперативники не искали другие эпизоды этого дела, виновник принес 300 тысяч рублей. Но сотрудник полиции отказался от денег.
Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.
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