Новым прокурором Козельского района назначен Роман Корташов
В пятницу, 23 декабря, стало известно о назначении прокурором Козельского района 30-летнего Романа Корташова.
Он родом из Обнинска, сообщили в региональной прокуратуре.
В 2014 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию.
С декабря 2021 года Роман Корташов возглавлял прокуратуру Перемышльского района.
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