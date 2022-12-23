Депутат Сослан Такаев вручил награды победителям конкурса

В пятницу, 23 декабря, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ вручил награды победителям фотоконкурса, который был объявлен им в телеграм-канале 18 ноября.

- Читатели делились фотографиями своих питомцев в комментариях под публикацией, а потом совместными усилиями определялись победители путём голосования, - пояснил Такаев.

За победу боролось 35 участников.

- Сегодня в региональной общественной приемной Единой России вручил заслуженные призы победителям конкурса! – рассказал депутат. - Благодарю всех за участие.

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