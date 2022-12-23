В Калуге отменили еще один рейс в Ереван

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы между Калугой и Ереваном на пятницу, 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Калуга».

Причиной называется корректировка расписания.

Ранее рейсы в Ереван из Калуги отменяли в ноябре и декабре.

Ближайший вылет запланирован на 13 января.

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