В Калуге отменили еще один рейс в Ереван
Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы между Калугой и Ереваном на пятницу, 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Калуга».
Причиной называется корректировка расписания.
Ранее рейсы в Ереван из Калуги отменяли в ноябре и декабре.
Ближайший вылет запланирован на 13 января.
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