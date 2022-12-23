В Калужской области ужесточили правила использования воздушного пространства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 20 декабря подписал постановление №586, которое ужесточило правила использования воздушного пространства. Полный текст документа пока не опубликован, но пресс-служба правительства в пятницу рассказала о его сути.

- Постановление запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, за исключением воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций, - заявили в правительстве. - Указанная норма действует до особого распоряжения.

Запрет является обязательным для всех, кто зарегистрирован в Калужской области либо приехал на ее территорию. Нарушителям грозит административная ответственность.

Пока власти не уточняют, смогут ли теперь летать квадрокоптеры, малая авиация и воздушные шары.

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