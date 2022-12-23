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В Калуге 105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Павлу Юрченко

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 11:29 0 1018
В Калуге 105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Павлу Юрченко

Павел Тимофеевич Юрченко родился в 1917 году в селе Ольгинское Ставропольского края. В 1940 году окончил рабфак и поступил в медицинский институт во Владикавказе. В начале 1942 года он был призван в армию, проходил подготовку в запасном полку. В январе 1943 года в составе 180-й стрелковой дивизии Павел Юрченко отправился на фронт.

- На границе Восточной Украины наши пушки-«сорокапятки» встречали лобовую атаку немецких танков. Я подносил снаряды. Трое суток длился тот страшный бой. Свои позиции мы удержали. Потери были большие – половина всего состава. Затем мы пошли в наступление. Немцы оборонялись на окраинах сёл и городов, а мы копали окопы в поле. Распутица, чернозём, было очень тяжело, но мы их одолели и постоянно наступали, – вспоминает Павел Тимофеевич. 
 
С боями он форсировал Днепр, участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Чехословакии, под Белой Церковью был ранен в ногу. День Победы встретил в Праге. Павел Тимофеевич награжден двумя медалями «За Отвагу», орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны 1-й степени». Уже после войны окончил медицинский институт, переехал в Калугу, где  проработал в областной больнице 55 лет.

Поздравили юбиляра и вручили ему подарки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

- Низкий вам поклон за подвиги и героизм на фронте, бесценный вклад в Великую Победу, за нашу жизнь под мирным небом в свободной и независимой стране! От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, счастья и семейного тепла! – обратился к ветерану Юрий Моисеев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2022 11:29 0 1018
Тэги: общество городская дума
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