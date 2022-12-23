Жизнь в Подмосковье: «Электростальский завод тяжелого машиностроения» реализует проект по поддержке начинающих специалистов

Проект направлен на создание благополучных условий для жизни и работы молодежи. Карьерное развитие, стабильная заработная плата, поддержка в жилищных вопросах, обучение и повышение квалификации – только часть бонусов, которые ожидают начинающих специалистов.

Конкурс открыт по 20 профессиям, в том числе «инженер», «сталевар», «токарь», «сварщик», «крановщик», «эксперт по экономической деятельности».

Ознакомиться с полным списком, узнать условия и оставить заявку можно на официальном портале проекта «Создаем будущее вместе» - eztm.pro.

«Технологии не стоят на месте, и мы вместе с ними находимся в постоянном развитии. При этом важно обеспечивать баланс – сохранять уникальный опыт и внедрять инновации. - комментирует Генеральный директор Владимир Зарудный. – На предприятии работают молодые современные специалисты и профессионалы с многолетним стажем. Такое взаимодействие позволяет обеспечивать лидирующие позиции в отрасли».

ЭЗТМ: стабильность и уверенность

«Электростальский завод тяжелого машиностроения» - одно из крупных предприятий тяжелой индустрии в России. Специализируется на выпуске оборудования для металлургических, трубных и сортопрокатных заводов, горнодобывающей, цементной промышленности.

Продукция известна более чем в 40 странах по всему миру - за годы работы выстроено сотрудничество. Крупными заказчиками продукции являются: Китай, Индия, Чехия, Иран, Монголия, Казахстан.

История предприятия

Завод является одним из градообразующих в Электростали. Основан 13 апреля 1942 года решением Государственного Комитета Обороны СССР.

В послевоенное время на предприятии был налажен выпуск станов холодной прокатки труб, трубосварочных и сортопрокатных станов, а также пластинчатых питателей и подшипников жидкостного трения.

Трудовой коллектив и корпоративная жизнь

Сегодня на «ЭЗТМ» работает свыше 1000 человек. На предприятии действует большая система корпоративных программ и бонусов.

Так молодые сотрудники могут выдвигать собственные профессиональные проекты и получать поддержку на их реализацию. Такая возможность открыта в рамках программы «ГРАНТ молодого специалиста». Участвовать в ней могут работники в возрасте до 35 лет. Все грантодержатели получают дополнительные материальные стимулы.

Ежегодно ко Дню машиностроителя на предприятии проходит церемония присвоение звания «Лауреат премии ЭЗТМ» за лучшие творческие работы с вручением дипломов и выплаты денежных премий.

Традиционной является Премия «Мастер – золотые руки ЭЗТМ». Победители удостаиваются звания и ежемесячного вознаграждения в течение года.

При заводе действует «Совет молодежи», который объединяет молодых инициативных сотрудников в возрасте до 35 лет. Они реализуют молодежную политику на предприятии, являются транслятором мнения молодого поколения, представляют предприятие на форумных кампаниях.

«Нам не важно – из какого ты города и сколько тебе лет. Главное – желание развиваться и создавать будущее вместе с нами».

Узнать больше – eztm.pro

Дополнительная информация - 8 (496) 577-86-64, [email protected]

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