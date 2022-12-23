В Калужской области еще 20 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 20 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 23 декабря, в федеральном оперативном штабе.

10 человек попали в больницу. Выздоровели 28 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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