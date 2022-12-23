В Калужской области продажи соли выросли на 34%

За три недели декабря в Калужской области продажи продуктов снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом ноября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

Но по отдельным товарам наблюдается существенный рост. Так, продажи соли выросли на 34%, бобовых – на 26,5%.

В то же время на 14,4% снизилось потребление капуста, на 12% - риса.

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