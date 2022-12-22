В Калужской области 41 пара поженилась в красивую дату 22.12.22
В четверг, 22 декабря, в Калужской области был необычный для буднего дня наплыв желающих зарегистрировать свой брак.
Это связано с красивой датой – 22.12.22, сообщили в региональном загсе.
По всей области расписалась 41 пара.
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