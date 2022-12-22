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В Калужской области 41 пара поженилась в красивую дату 22.12.22

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 17:16 1 297
В Калужской области 41 пара поженилась в красивую дату 22.12.22

В четверг, 22 декабря, в Калужской области был необычный для буднего дня наплыв желающих зарегистрировать свой брак. 

Это связано с красивой датой – 22.12.22, сообщили в региональном загсе.

По всей области расписалась 41 пара.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 17:16 1 297
Тэги: общество загс
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