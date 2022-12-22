В Калуге ищут доноров крови для 62-летнего мужчины
В четверг, 22 декабря, волонтеры объявили о поисках доноров крови для 62-летнего Владимира Шлеткова.
Мужчине нужны тромбоциты четвертой положительной группы.
Калужанин проходит лечение в отделении гематологии в Калужской областной клинической больнице в Анненках.
Сдать кровь можно на станции переливания, которая работает на улице Горького, 71 по будням с 8:00 до 12:00.
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