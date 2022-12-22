Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

Энергия любви

Опубликовано: 22.12.2022 16:40 0 511
Энергия любви

22 декабря в России отмечают День энергетика. Многим эта профессия кажется слишком сложной, непонятной, а может, даже скучной и неромантичной.
Но наш сегодняшний гость разобьет эти стереотипы и докажет, что даже среди теплотехники и энергоблоков найдется место для любви и дружбы. Наш герой - энергетик участка по ремонту и обслуживанию основного металлургического оборудования электросталеплавильного цеха НЛМК-Калуга Игорь Олесов.

Растили ребенка и бегали на пары по очереди

- Игорь, сегодня вы работаете на одном из крупнейших предприятий Калужской области. Но с чего все начиналось? Как вы пришли к тому, что решили для себя: стану энергетиком!

- У меня не было выбора, - смеется Игорь. - Я родился в городе энергетиков и металлургов – в Запорожье. Наша школа была подшефной у энергетиков, они часто приходили в классы и рассказывали об этой профессии. Было очень интересно. Собственно, они же предложили и помогли мне направить сопроводительное письмо в Одесский политехнический институт. Там я поступил на кафедру теплоэнергетики.

- Получается, вы определили свой будущий путь буквально со школьной скамьи.

- Да, и ни разу об этом не пожалел.

- Насколько тяжело далось обучение в институте?

- Было сложно. Теплотехника, термодинамика, а тем более специальность «Тепловая энергетическая станция» - очень непростое дело. Нужно знать и понимать, как устроено абсолютно все: котлы, турбины, сама станция. Нам повезло - наш курс объединили с атомной энергетикой. Поэтому те, кто закончил наш факультет, могли работать даже на атомных станциях.

- Полагаю, практику вы проходили на Запорожской АЭС?

- Она у всех на слуху, но мало кто знает, что рядом с ней расположена большая тепловая электрическая станция – вот там я и был на практике. Масштабы, конечно, тогда меня невероятно впечатлили: гигантские котлы, энергоблоки, высокие температуры. Очень мне все это понравилось.

- Оставалось ли во время учебы заниматься чем-то еще? Скажем так, для души?

- Ну, как вам сказать - со второго курса я уже целиком занимался семьей, - смеется Игорь. – После первого курса ушел в армию, отслужил, восстановился на второй курс и встретил свою любовь с параллельного потока. А на третьем у нас уже был ребенок.

- Ух ты! Как же вы успевали и учиться, и малыша растить?

- Да потихоньку. Жили в одной общаге, по очереди бегали на пары – сначала она, потом я, и так менялись. Списывали друг у друга конспекты, поддерживали – где-то жена мне помогала, где-то я ей.

Семейный тандем

- Раз уж у вас так успешно складывался тандем, наверное, и работу начали искать в одном месте?

- Мы окончили институт в начале 90-х, это был развал СССР. С работой было очень сложно. Мы были вынуждены переехать в Приднестровье. Жена сидела с ребенком, а я устроился простым слесарем на котельную в теплоснабжение. Позже перешел на металлургический завод, а за мной туда пришла и супруга. Я работал энергетиком, она – мастером энергетиков.

- Почему решили перебраться в Калужскую область?

- Здесь начал строиться завод НЛМК-Калуга и нас сюда пригласили. Можно сказать, что мне довелось стоять у истоков: мы формировали команду, готовили завод к запуску, проводили приемку энергетического оборудования после монтажа, контролировали выход на проектные мощности. Собственно так, в 2013 году мы переехали в Обнинск по программе переселения соотечественников. Мне этот молодой город сразу очень понравился – красивый, перспективный, развивающийся, культурный. Много интеллигенции и людей науки. Вот так уже почти 10 лет здесь живем и работаем.

- Есть мнение, что мужу и жене противопоказано работать вместе, чтобы не портить свои отношения – мол, люди часто видят друг друга, начинают быстро надоедать, ссориться. А вы с супругой вообще вместе с самого института. Видимо, вы тот, кто может опровергнуть это убеждение…

- Нам повезло: мы по работе не пересекаемся и не подчиняемся друг другу, в этом и весь секрет, - улыбается Игорь. – Она работает в отделе закупок, а я – энергетик участка. Если мы и контактируем, то только, если нужна какая-то техническая помощь. То она мне что-то подскажет, то я - ей. Так и живем.

Своя атмосфера

- А сейчас все наше внимание направлено на дочь. Она пошла по нашим стопам – заканчивает четвертый курс Московского энергетического института.

- Так у вас целая династия уже! Дочка сама решила связать себя с этой профессией, или родители подсказали?

- Мы, конечно, подсказывали, но не настаивали, это был ее выбор.

- После окончания вуза будете приглашать ее на работу на НЛМК-Калуга?

- Пока не знаем, куда она захочет пойти, но, если у нее будет желание к нам присоединиться, это было бы, конечно, хорошо. Посмотрим, как сложится.

- Если она все-таки выберет ваше предприятие, к чему ей готовиться? Вот, например, с чего у вас обычно начинается рабочий день?

- День начинается с собрания: встречаемся с дежурными энергетиками, интересуемся, как прошла ночная смена, какие были замечания, берем их себе на заметку. Если были какие-то проблемы, которые не смогли устранить за ночь, начинаем искать причину и устранять их. Далее – обход участка, осмотр оборудования, решение текущих задач. В конце дня составляю планы на завтра.

- Полагаю, даже профессиональный праздник не сможет внести коррективы в такой жесткий график? Или все-таки будете как-то отмечать?

- Обычно каждый год руководство собирает всех в зале и поздравляет. Ну, а мы с женой, думаю, вечерком еще купим тортик и попьем чаю.

- Звучит очень тепло и по-домашнему. Как я понимаю, на предприятии вообще работает очень много семейных пар – люди здесь знакомятся, женятся, заводят детей. На НЛМК-Калуга какая-то заколдованная атмосфера?

- Действительно, здесь приветствуется некая семейственность. Думаю, это связано с тем, что компания предлагает хорошие социальные программы. Здесь чувствуешь себя надежно и уверенно. Есть возможности для развития и карьерного роста, постоянно проводятся обучение. Ну, и конечно, есть время для дружеских коллективных мероприятий. Например, у нас каждый год проводится спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная семья». Когда дочка была маленькой, мы всегда участвовали, завоевывали грамоты, получали призы.

- Насколько известно, многие ваши коллеги при поддержке предприятия занимаются волонтерской деятельностью, помогают детям, старикам, животным?

- Да, на НЛМК-Калуга хорошо развито волонтерское движение, ребята у нас очень активные, участвуют во множестве акций, в том числе в экологических, а еще помогают малышам из детских домов, ветеранам района, не оставляют без внимания зооприюты. Здесь действительно здорово: и атмосфера, и коллектив. Ведь мы любим то, что делаем!


И раз уж выпала такая возможность, то хотелось бы поздравить коллег с праздником, пожелать энергетикам всего самого наилучшего, ну и конечно, самим быть энергичными, добрыми и веселыми!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 22.12.2022 16:40 0 511
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Все опросы
Новости партнеров
Виды тканей для одежды
Как правильно выбрать корм для собаки?
Безопасный коммуникатор ANWORK для корпоративного общения вышел на рынок мобильных приложений России

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru