Энергия любви

22 декабря в России отмечают День энергетика. Многим эта профессия кажется слишком сложной, непонятной, а может, даже скучной и неромантичной.

Но наш сегодняшний гость разобьет эти стереотипы и докажет, что даже среди теплотехники и энергоблоков найдется место для любви и дружбы. Наш герой - энергетик участка по ремонту и обслуживанию основного металлургического оборудования электросталеплавильного цеха НЛМК-Калуга Игорь Олесов.

Растили ребенка и бегали на пары по очереди

- Игорь, сегодня вы работаете на одном из крупнейших предприятий Калужской области. Но с чего все начиналось? Как вы пришли к тому, что решили для себя: стану энергетиком!

- У меня не было выбора, - смеется Игорь. - Я родился в городе энергетиков и металлургов – в Запорожье. Наша школа была подшефной у энергетиков, они часто приходили в классы и рассказывали об этой профессии. Было очень интересно. Собственно, они же предложили и помогли мне направить сопроводительное письмо в Одесский политехнический институт. Там я поступил на кафедру теплоэнергетики.

- Получается, вы определили свой будущий путь буквально со школьной скамьи.

- Да, и ни разу об этом не пожалел.

- Насколько тяжело далось обучение в институте?

- Было сложно. Теплотехника, термодинамика, а тем более специальность «Тепловая энергетическая станция» - очень непростое дело. Нужно знать и понимать, как устроено абсолютно все: котлы, турбины, сама станция. Нам повезло - наш курс объединили с атомной энергетикой. Поэтому те, кто закончил наш факультет, могли работать даже на атомных станциях.

- Полагаю, практику вы проходили на Запорожской АЭС?

- Она у всех на слуху, но мало кто знает, что рядом с ней расположена большая тепловая электрическая станция – вот там я и был на практике. Масштабы, конечно, тогда меня невероятно впечатлили: гигантские котлы, энергоблоки, высокие температуры. Очень мне все это понравилось.

- Оставалось ли во время учебы заниматься чем-то еще? Скажем так, для души?

- Ну, как вам сказать - со второго курса я уже целиком занимался семьей, - смеется Игорь. – После первого курса ушел в армию, отслужил, восстановился на второй курс и встретил свою любовь с параллельного потока. А на третьем у нас уже был ребенок.

- Ух ты! Как же вы успевали и учиться, и малыша растить?

- Да потихоньку. Жили в одной общаге, по очереди бегали на пары – сначала она, потом я, и так менялись. Списывали друг у друга конспекты, поддерживали – где-то жена мне помогала, где-то я ей.

Семейный тандем

- Раз уж у вас так успешно складывался тандем, наверное, и работу начали искать в одном месте?

- Мы окончили институт в начале 90-х, это был развал СССР. С работой было очень сложно. Мы были вынуждены переехать в Приднестровье. Жена сидела с ребенком, а я устроился простым слесарем на котельную в теплоснабжение. Позже перешел на металлургический завод, а за мной туда пришла и супруга. Я работал энергетиком, она – мастером энергетиков.

- Почему решили перебраться в Калужскую область?

- Здесь начал строиться завод НЛМК-Калуга и нас сюда пригласили. Можно сказать, что мне довелось стоять у истоков: мы формировали команду, готовили завод к запуску, проводили приемку энергетического оборудования после монтажа, контролировали выход на проектные мощности. Собственно так, в 2013 году мы переехали в Обнинск по программе переселения соотечественников. Мне этот молодой город сразу очень понравился – красивый, перспективный, развивающийся, культурный. Много интеллигенции и людей науки. Вот так уже почти 10 лет здесь живем и работаем.

- Есть мнение, что мужу и жене противопоказано работать вместе, чтобы не портить свои отношения – мол, люди часто видят друг друга, начинают быстро надоедать, ссориться. А вы с супругой вообще вместе с самого института. Видимо, вы тот, кто может опровергнуть это убеждение…

- Нам повезло: мы по работе не пересекаемся и не подчиняемся друг другу, в этом и весь секрет, - улыбается Игорь. – Она работает в отделе закупок, а я – энергетик участка. Если мы и контактируем, то только, если нужна какая-то техническая помощь. То она мне что-то подскажет, то я - ей. Так и живем.

Своя атмосфера

- А сейчас все наше внимание направлено на дочь. Она пошла по нашим стопам – заканчивает четвертый курс Московского энергетического института.

- Так у вас целая династия уже! Дочка сама решила связать себя с этой профессией, или родители подсказали?

- Мы, конечно, подсказывали, но не настаивали, это был ее выбор.

- После окончания вуза будете приглашать ее на работу на НЛМК-Калуга?

- Пока не знаем, куда она захочет пойти, но, если у нее будет желание к нам присоединиться, это было бы, конечно, хорошо. Посмотрим, как сложится.

- Если она все-таки выберет ваше предприятие, к чему ей готовиться? Вот, например, с чего у вас обычно начинается рабочий день?

- День начинается с собрания: встречаемся с дежурными энергетиками, интересуемся, как прошла ночная смена, какие были замечания, берем их себе на заметку. Если были какие-то проблемы, которые не смогли устранить за ночь, начинаем искать причину и устранять их. Далее – обход участка, осмотр оборудования, решение текущих задач. В конце дня составляю планы на завтра.

- Полагаю, даже профессиональный праздник не сможет внести коррективы в такой жесткий график? Или все-таки будете как-то отмечать?

- Обычно каждый год руководство собирает всех в зале и поздравляет. Ну, а мы с женой, думаю, вечерком еще купим тортик и попьем чаю.

- Звучит очень тепло и по-домашнему. Как я понимаю, на предприятии вообще работает очень много семейных пар – люди здесь знакомятся, женятся, заводят детей. На НЛМК-Калуга какая-то заколдованная атмосфера?

- Действительно, здесь приветствуется некая семейственность. Думаю, это связано с тем, что компания предлагает хорошие социальные программы. Здесь чувствуешь себя надежно и уверенно. Есть возможности для развития и карьерного роста, постоянно проводятся обучение. Ну, и конечно, есть время для дружеских коллективных мероприятий. Например, у нас каждый год проводится спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная семья». Когда дочка была маленькой, мы всегда участвовали, завоевывали грамоты, получали призы.

- Насколько известно, многие ваши коллеги при поддержке предприятия занимаются волонтерской деятельностью, помогают детям, старикам, животным?

- Да, на НЛМК-Калуга хорошо развито волонтерское движение, ребята у нас очень активные, участвуют во множестве акций, в том числе в экологических, а еще помогают малышам из детских домов, ветеранам района, не оставляют без внимания зооприюты. Здесь действительно здорово: и атмосфера, и коллектив. Ведь мы любим то, что делаем!



И раз уж выпала такая возможность, то хотелось бы поздравить коллег с праздником, пожелать энергетикам всего самого наилучшего, ну и конечно, самим быть энергичными, добрыми и веселыми!

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