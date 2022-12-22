В Калуге Следственный комитет напомнил управляющим компаниям о сосульках

В четверг, 22 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета напомнило руководителям управляющих компаний об ответственности в связи с возможным падением сосулек.

- В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, - подчеркнули в СК.

Коммунальщиков просят своевременно очищать крыши от снега и льда.

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