В Калужской области 20 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 20 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 22 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Два человека попали в больницу. Выздоровели 25 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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