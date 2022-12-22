В Калуге за год отловили 559 бездомных собак

За 2022 год в Калуге 510 человек обратились с заявкой на отлов бездомных собак. Всего выловили 559 животных, сообщили в четверг, 22 декабря, в управлении городского хозяйства.

Там отметили, что часть собак забрали в семьи, остальных после стерилизации выпустили обратно.

Заявки на отлов животных в Калуге принимают по телефону 70-11-06 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 (перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу - с 8:00 до 16:00. По выходным и праздникам можно звонить в единую дежурную диспетчерскую службу: 777-112.

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