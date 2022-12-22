В Калуге суд обязал Минздрав обеспечить детей с диабетом системой мониторинга глюкозы в крови

В Калуге районный суд обязал министерство здравоохранения региона обеспечить детей, страдающих диабетом 1 типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови и расходными материалами к ней до отмены самоконтроля по медицинским показаниям. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее с жалобами в прокуратуру обратились родители детей-инвалидов.

- Такой мониторинг необходим для того, чтобы врач подобрал адекватную терапию, а пациент принимал тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы, - пояснили в ведомстве. - Система непрерывного мониторинга глюкозы предназначена для постоянного и автоматического определения значений глюкозы в крови. Данная система позволяет осуществить контроль гликемии без проколов пальцев ребенка. Вместе с тем, маленькие пациенты указанным медицинским изделием не обеспечены.

Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

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