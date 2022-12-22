В Калужской области Минздрав назвал основные причины смертности

В Калужской области в 2022 году смертность снизилась по сравнению с 2021-м примерно на 16%. В среду, 21 декабря, министерство здравоохранения региона опубликовало данные об основных причинах смертности.

Главные причины - заболевания системы кровообращения, новообразования и COVID-19.

- Но в сравнении с прошлым годом мы наблюдаем снижение смертности от этих заболеваний на 15%, 8% и 65% соответственно, - подчеркнули в министерстве.

Смертность в 2022 году снизилась.

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