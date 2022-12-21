Калужанам в зоне СВО собрали 300 посылок с подарками

В среду, 21 декабря, региональный Координационный центр помощи участникам СВО «МыВместе» сообщил о скорой отправке калужанам, мобилизованным в зону СВО, очередной партии гуманитарной помощи.

- Собрано уже порядка 300 посылок, - сообщает Центр. - Все они вместе с оборудованием, техникой и дополнительным обмундированием будут доставлены на фронт в батальоны, где служат калужские бойцы.

В посылках содержатся вещи и подарки от родных и близких бойцов, а также письма с пожеланиями Победы и возвращения домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.