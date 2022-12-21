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В Калужской области с 1 января вводится Единый налоговый счет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 16:55 0 604
В Калужской области с 1 января вводится Единый налоговый счет

С 01.01.2023 года вводится институт Единого налогового счета (далее - ЕНС), в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги.

В корне изменяется и упрощается модель взаимодействия налогоплательщика и государства.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это сумма денежных средств, перечисляемая налогоплательщиком на соответствующий счет, в счет исполнения обязанности перед бюджетом РФ.

Единый налоговый счет ведется в отношении каждого лица, являющегося налогоплательщиком, плательщиком сборов, страховых взносов, налоговым агентом.

Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и взносов. Исчезает необходимость перечисления большого количества платежей.

Устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что упрощает платежный календарь налогоплательщиков и позволяет платить все налоги 1 раз в месяц единым налоговым платежом.

Единый налоговый счет не только упрощает процедуру уплаты, объединяя разные суммы в одной платежке, но и исключает такую ситуацию как наличие задолженности и переплаты по разным платежам у одного плательщика.

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно распределит единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов.

Определение принадлежности ЕНП осуществляется автоматически строго в соответствии с правилами, установленными НК РФ. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из указанных самим плательщиком в декларации или заявлении об исчисленных суммах.

Данные о состоянии ЕНС и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн режиме в личном кабинете налогоплательщика, через ТКС или в учетной системе налогоплательщика (ERP - система).  

Информация о распределении ЕНП по бюджетам будет направлена в ФК в день платежа. Поскольку распределение ЕНП осуществляется в зависимости от имеющихся у налогоплательщика обязательств, будут исключены ситуации, при которых у налогоплательщика в одном бюджете имеется переплата, а перед другим задолженность.
Средства становятся доходами бюджета с момента исполнения уполномоченным органом Федерального казначейства распоряжения налогового органа об определении принадлежности ЕНП.

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой системой расчетов предусмотрено представление налогоплательщиком Уведомления об исчисленных суммах. Данное Уведомление содержит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что в 2,5 раза меньше реквизитов в платежке, которой сегодня перечисляются авансы. Форма и формат уведомления об исчисленных суммах налогов содержит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) и утверждена Приказом ФНС России № ЕД-7-8/[email protected] от 02.03.2022. Представить уведомление об исчисленных суммах налогов можно по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплательщика (ERP - система) и на бумажном носителе, в случае представления налогоплательщиком отчетности также на бумажных носителях.

Налогоплательщик будет всегда четко, в виде одной суммы понимать свой баланс расчетов с государством – должен ли он государству либо может распорядиться положительным остатком  на ЕНС по своему усмотрению.

Информация будет доступна и прозрачна!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 16:55 0 604
Тэги: общество налоги
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