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28 декабря в Калуге монумент открыли после факельного шествия

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.12.2022 07:50 0 472
28 декабря в Калуге монумент открыли после факельного шествия

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 декабря.

1826 – в селе Титово Лихвинского уезда Калужской губернии родился Владимир Алексеевич Милютин (1826-1855). Публицист, историк, экономист.

1885 – пианист Николай Рубинштейн дал в Калуге благотворительный концерт с участием певицы Софии Делонэ в пользу местной музыкальной школы.

1896 (ст.стиль) - родился Даниил Андрианович Щербаков (28(16).12.1896-1977), ученый, краевед, преподаватель исторического факультета Калужского Государственного педагогического университета имени К.Э. Циолковского (ныне КГУ). Известен как один из первых исследователей биографии К.Э. Циолковского.

1928 – Василий Иванович Извеков, будучи заместителем директора Калужского областного музея, командированный в Оптину пустынь писал в ГОНО: «… Замедление в вывозе может грозить уничтожением или разрушением ценного музейного материала … в неотапливаемом, частью сыром помещении… «Среди картин – фамильные портреты Кашкиных, Ртищевых и др., «Взятие Козельска Батыем» (суд над князем и гражданами Козельска), «Объезд государем армии перед боем».

1941 - город Козельск, село Угодский Завод (ныне город Жуков) и станция Балабаново были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Полное освобождение Жуковского района произошло 30 декабря 1941 года. Начало оккупации – октябрь, 1941 года.

1951 – «К новогодней елке

Коллектив игрушечного цеха калужской артели имени 4-й пятилетки освоил выпуск картонажных и ватных елочных украшений. Среди выпускаемых игрушек – «Дед Мороз», «Снегурочка», «Лыжник» и др., всего 20 наименований». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1966 – на площади Победы после общегородского факельного шествия состоялось торжественное открытие монумента в честь 25-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и освобождения города Калуги. «От благодарных калужан на годы, на века, навсегда». Открыть монумент доверили генерал-лейтенанту запаса Д. К. Малькову, председателю горисполкома Г. Н. Чиликину, генерал-лейтенанту К. Л. Сорокину, генералу армии А. Л. Гетману, Герою Социалистического Труда В. П. Аманшину и рядовому В. Титову.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 28.12.2022 07:50 0 472
Тэги: история калуги
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