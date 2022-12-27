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27 декабря в Калуге открыт Дворянский пансион-приют имени императора Александра II

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.12.2022 07:50 0 417
27 декабря в Калуге открыт Дворянский пансион-приют имени императора Александра II

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 декабря.

1789 – «Декабря 27. Умре Афанасий Мих(еевич) Масленников, чаю он был охотником и никуда и в гости не хаживал,  схорон(ен) за 500 ц(елковых) у Благовещенья на погосте а прочих кладут на кладбище у Пятницы». (Из записок купца Губкина)

С 1780 г. захоронения калужан производились на приходских участках Пятницкого кладбища. За 500 р. калужского купца А.М.Масленникова похоронили в некрополе Благовещенской церкви, т.к. Масленниковы жили в приходе этой церкви.

1794 – «Декабря 27. У Ивана Хари(тоновича) Билибина покрадено до 70 т(ыс.) ассигнациев. 28 найден вор жене его двоюродный брат Петр Герасимов Золотарев». (Из записок купца Губкина)

1881 (ст. стиль) – в Калуге был освящен и торжественно открыт Дворянский пансион-приют имени императора Александра II. Пансион разместился в доме купца Зюзина, ныне школа №3 по ул. Московской.

1917 (9.01.1918) – заявление члена ячейки д. Толкачево при Говардово-Троицких фабриках – предсовдепа Витолину: «В целях ограждения и развития в дальнейшем партии «Союза молодежи» для пользы народа, осуществления истинных идеалов человечества покорнейше прошу выдать нам пять винтовок от всяких покушений по организации партии. Солдат С.Кривицын». (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1932 - постановление ЦИК и СНК СССР об установлении единой паспортной системы по Советскому Союзу с обязательной пропиской паспортов в городах, рабочих поселках и других населенных пунктах. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – село Высокиничи Жуковского района освобождено от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации - 22 октября 1941 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.12.2022 07:50 0 417
Тэги: история калуги
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