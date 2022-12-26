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26 декабря в Калуге открыли первый водопровод

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.12.2022 07:50 0 136
26 декабря в Калуге открыли первый водопровод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 декабря.

1862 – в Калуге родился Александр Валентинович Амфитеатров (26(14).12.1862- 26.2.1938), сын священника, русский писатель, драматург, литературный и театральный критик, публицист. Умер в Италии.

1871 (ст. стиль) - в деревне Маслово Калужского уезда Калужской губернии родился Ефим Лаврентьевич Афонин (1871–1922). Русский писатель, публицист.

1886 (ст. стиль) – в Калуге был построен и открыт первый городской водопровод. Заслуга в обустройстве этого важнейшего для города события принадлежала Городскому Голове Калуги Ивану Козьмичу Ципулину (1825-1901).

1922 - парад войск ВЧК - ГПУ в Калуге по случаю пятилетия образования "органов". В строю прошли: бойцы 18-х командных курсов, школа агентов ТОГПУ, чекисты ДТОГПУ и ОДТОГПУ, 103-й дивизион войск политуправления, сотрудники и отряд Калужского отдела ГПУ, 11-й дивизион и части особого назначения (ЧОН). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 – поселок Ферзиково освобожден от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации - 15 октября 1941 года.

1951 – «Пионерские сборы в музее

Много полезного находят для себя школьники в областном краеведческом музее. В картинах, макетах, многочисленных предметах быта и других экспонатах они видят как раз те детали истории родного края, без которых им трудно во всей полноте представить себе его прошлое и настоящее. После пленума ЦК ВЛКСМ многие вожатые стали проводить в музее пионерские сборы… Все эти сборы показали, что музей может оказывать большую помощь школам в воспитательной работе среди пионеров». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1981 – открыт монументально-скульптурный комплекс в честь 40-летия освобождения Калуги от немецких оккупантов и в честь воинов 50-й армии. Скульптурная группа символизирует устремленность бойцов в атаку: через Оку на Калугу. Авторы: скульптор М. Л. Сковородин и архитекторы Н. А. Ковальчук, Е. И. Киреев и П. Т. Перминов. (В некоторых источниках датой открытия памятника называют 27 декабря). Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.12.2022 07:50 0 136
Тэги: история калуги
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