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25 декабря родился известный живописец Георгий Абрамов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.12.2022 07:50 0 96
25 декабря родился известный живописец Георгий Абрамов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 декабря.

1912 – в селе Ермашовка Перемышльского уезда родился Даниил Михайлович Синицын (1912-1975), будущий Герой Советского Союза (27.02.1945), командир ударно-штурмового батальона. После войны жил в городе Семипалатинске, умер 5 сентября 1975 года.

1913 (по ст. стилю) – в тульской рабочей семье родился Георгий (Юрий) Дмитриевич Абрамов (1913 – 1974), ставший ведущим живописцем Калуги. Его произведения можно увидеть не только в музеях Калуги, но и во многих музеях страны.

1917 - вышел первый номер жиздринской газеты "Искра". Газета называлась: 1917-1918 - "Правда"; январь 1934-декабрь 1938 - "Ленинский клич"; Январь 1939 -25 апреля 1962 - "За коммунизм"; с 30 апреля 1962 - "Искра".

1941 – 43 армия перешла в наступление на Малоярославец.

1951 – «Короткие сигналы

Главный магазин №5 Грабцевского сельпо в Ново-Ильинке не работает около месяца из-за отсутствия завмага. Поэтому население вынуждено за товарами первой необходимости ходить за много километров в Калугу. Председатель правления сельпо тов. Матвеев никаких мер к открытию магазина не принимает». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1986Александру Ивановичу Щерба и Николаю Петровичу Ржеуцкому, освободителям Медыни от фашистских захватчиков, было присвоено звание "Почетный гражданин города Медыни".

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.12.2022 07:50 0 96
Тэги: история калуги
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