График работы поликлиник на новогодние праздники опубликовали в Калужской области

Министерство здравоохранения Калужской области в среду, 21 декабря, опубликовало график работы поликлиник на новогодних каникулах, которые продлятся с 31 декабря по 8 января.

Ежедневно с 8:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.

3 и 6 января все поликлиники откроются по обычному расписанию.

Со 2 по 6 января с 10:00 до 16:00 будут работать стационарные пункты вакцинации.

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