«Мираторг»: к успеху дело ведут увлеченные профессионалы

Агрохолдинг «Миратор» для многих теперь синоним вкусного, сочного мраморного мяса, которое благодаря своим вкусовым качествам становится главным блюдом на любом столе.

Рост темпов производства

Неповторимая по вкусу мраморная говядина, полюбившаяся покупателям, получается из мясной породы крупного рогатого скота абердин-­ангус, которую выращивают на калужских полях.

За последние три года работы в Калужской области компания увеличила поголовье абердин-ангусов в 2,6 раза. В 2022 году приплод составил порядка 30 тысяч телят, маточное поголовье прирастет на 15%.

Результаты работы свидетельствуют о постоянном росте показателей компании «Мираторг»:

посевные площади в обработке — 68,3 тысячи гектаров;

поголовье КРС — 102,3 тысячи голов;

материнское поголовье — 46,7 тысячи голов;

налоговые отчисления в региональный бюджет за 10 месяцев 2022 года — 50,7 млн руб­лей.

Когда руководит профессионал

По признанию руководства, в развитии компании в Калужской области немаловажную роль играют руководители ферм. Среди них — руководитель фермы «Клюксы» в Козельском районе Андрей Александрович Киселев. Человек молодой, энергичный, он искренне болеет за высокие результаты. Андрей выстраивает работу коллектива для повышения показателей производства и увлеченно рассказывает как о предстоящих планах, так и о достигнутых результатах в работе подразделения в нашем регионе.

— Всего в Калужской области насчитывается уже 15 ферм агрохолдинга, а в целом по стране их более 100, — рассказывает Андрей Александрович. — На Калужскую землю «Мираторг» пришел в 2014 году. Мы воспроизводим и содержим поголовье абердин-­ангусов, корм для которых также заготавливаем сами. Для этого создан парк сельхозтехники, в котором более 500 единиц, а также производственная база для ее ремонта и обслуживания.

При разведении крупного рогатого скота опираемся на передовые методы селекции, благодаря чему получаем здоровое, плодовитое и устойчивое к заболеваниям поголовье.

Чтобы на стол наших покупателей попадало качественное мраморное мясо, каждый этап содержания животных проходит под строгим контролем.

С рождения и до полугода наши телята пьют молоко матери, укрепляя иммунитет. Окрепнув, они переводятся на поля. Хочу отметить, что пастбища Калужской области отлично подходят абердин-­ангусам: простор, сочная трава и свежий воздух способствуют здоровому и естественному набору веса животных.

Любимое место работы

— Мой общий стаж работы в сельском хозяйстве составляет 15 лет, из них пять — в роли руководителя. В «Мираторге» я прошел интересный трудовой путь, поработал на разных площадках. Был период, когда я уходил из компании. Я белорус, и, когда во время ковида закрылись все границы, перемещение между Россией и Беларусью сделалось практически невозможным. Из-за карантина мне пришлось расторгнуть контракт.

Два года я отработал директором хозяйства в Беларуси, но, когда границы снова открыли и мне поступило предложение вернуться, я принял его с удовольствием.

Вернулся в компанию на ферму «Клюксы» в Козельском районе. Активно принялся за работу. Уже за полгода мы с командой улучшили производственные показатели по ключевому аспекту — сохранности поголовья. В первую очередь за счет своевременного выявления заболеваний и соответствующего лечения.

Мне нужно было только направить людей в правильное русло, обратить внимание на принципиальные вещи, на регулярность. В этом году мы сделали больший акцент на полевых работах, и коллеги ударно поработали на пастбищах.

Полный контроль всех процессов

— Несмотря на то что в первую очередь я отвечаю за животноводство, мы с коллегами глубоко погружаемся в заготовку кормов, сами контролируем работу агрономов и механизаторов. Помимо того что нам нужно заготовить определенное количество корма для наших животных, мы строго следим и за его качеством: оно напрямую влияет на здоровье поголовья.

Выработка на текущий сезон составила более 5,5 тысячи тонн кукурузного силоса и около 13 тысяч тонн сенажа. В следующем году мы должны нарастить объем заготовок: полностью обеспечить потребности двух объектов и увеличить количество кормов в зависимости от прироста маточного поголовья. Продолжим поддерживать оптимальные условия для роста поголовья и его благополучия.

Нашей основной задачей остается выращивание здоровых телят на материнских фермах. Мы отвечаем за основу — воспроизводство животных, именно здесь зарождается основа всего проекта. В дальнейшем появившиеся у нас и окрепшие телята перемещаются на фермы доращивания, затем — на откормочные площадки, и только через два года в среднем производится та самая мраморная говядина, которая попадает на полки к покупателям. Ее качество закладывается на наших фермах.

В работе я придерживаюсь одного принципа: только вперед, какие бы цели нам ни ставила компания! Скажу больше, я для себя эти планы еще и ужесточаю. Задача — идти вперед, какие бы сложности в работе не возникали.

Специалисты требуются

Агрохолдинг постоянно находится в поиске трудолюбивых сотрудников: предприятия расширяются, поэтому всегда ­кто-то требуется. Сотрудников доставляют корпоративным транспортом, обеспечивают спецодеждой, иногородних — жиль­ем.

Зарплату сотрудники всегда получают вовремя. Аванс и «получка» — как по часам, их не задерживают. Это важно для всех: быть уверенным в завтрашнем дне. Коллектив хороший, дружный, в такой атмосфере приятно работать.

Более того, есть наставники-­тренеры, которые объяснят новеньким тонкости профессии, введут в курс дела и подскажут ­что-то в любой непонятной ситуации. В компании есть реальные возможности для карьерного роста.

В нашей компании все по-честному. Оформление исключительно по Трудовому кодексу, зарплата только «белая».

Если вы любите работать и делаете это на совесть, приходите в команду «Мираторга». Здесь люди зарабатывают и уверены в завтрашнем дне.

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