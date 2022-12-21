Юрий Моисеев навестил калужских добровольцев

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник управления молодёжной политики Калужской области Михаил Артамонов навестили калужских добровольцев в Белгородской области.

Сформированный в Калужской области добровольческий артиллерийский дивизион имени маршала Г.К. Жукова с лета 2022 года выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцам привезли снаряжение, необходимое зимой в полевых условиях: палатки, печи, спальные мешки, коврики, рюкзаки, термобелье, зимние костюмы, сапоги.

- Пообщались с ребятами, передали гуманитарную помощь и слова поддержки от земляков. У парней боевой настрой, все бойцы дивизиона – добровольцы. Они отлично понимают, что сегодня они защищают всю нашу страну, своих родных и близких, – отметил Юрий Моисеев.

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