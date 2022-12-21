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В Калуге скончалась профессор Ольга Ермакова

Дмитрий Ивьев , Фото: КГУ.
Опубликовано: 21.12.2022 12:27 0 894
В Калуге скончалась профессор Ольга Ермакова

Во вторник, 20 декабря, на 94 году жизни скончалась доктор филологических наук, профессор Калужского государственного университета, многолетняя заведующая кафедрой русского языка Ольга Павловна Ермакова. Об этом сообщили в Институте русского языка имени Виноградова.

Ермакова работала в калужском университете с 1955 года. 

Она является автором многочисленных научных исследований, была членом Международной словообразовательной комиссии при Международном комитете славистов. В последние годы участвовала в выпуске пяти томов «Толкового словаря русской разговорной речи» (2014 — 2022 гг.).

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Дмитрий Ивьев , Фото: КГУ.
Опубликовано: 21.12.2022 12:27 0 894
Тэги: общество
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