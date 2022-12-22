Как билайн работает над улучшением связи на смартфонах? 4 технологических решения для калужан

Чтобы мобильный интернет был всегда под рукой, а голос при звонке звучал по-настоящему чётко, билайн за 30 лет работы протестировал и запустил множество технологических решений. Рассказываем о четырёх из них – чем они могут быть вам полезны и как ими воспользоваться, чтобы иметь возможность быть на связи в различных условиях.

Увеличиваем ёмкость сети, чтобы интернета хватило для всех

Если в обычный день вы отправитесь в центр Калуги и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD* – вряд ли с этим возникнут сложности. Но, если сделать то же самое в день праздника или концерта, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже.

Причина в том, что на скорость интернета влияет, в частности, нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому чтобы мобильными сервисами на высокой скорости могли одновременно воспользоваться больше людей, многие операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.

Для увеличения ёмкости сети строятся новые базовые станции 4G, а также модернизируются уже действующие. Большое внимание уделяется именно 4G, так как этот стандарт способен обеспечить достаточно высокие скорости мобильного интернета.

Как воспользоваться решением: в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.

Расширение «дороги» для контента, чтобы загружался быстрее

Возможно, вы замечали, что если одновременно скачивать несколько больших файлов, то их загрузка может идти медленнее, чем обычно. Это связано с пропускной возможностью радиочастот.

Дело в том, что радиоволны распространяются на определенных частотах. Для каждого стандарта связи (2G, 3G, 4G) используется своя частота. Большое количество данных на той или иной частоте загружает радиоэфир. Можно привести такое сравнение: на однополосную дорогу выехало множество грузовиков с несколькими прицепами. Движение вряд ли будет быстрым. Нечто подобное происходит, когда пользователи потребляют всё больше «тяжелого» контента, заполняющего частоту. Видео, игры – и есть такие «грузовики», замедляющие передачу данных».

С каждым годом количество трафика в сетях операторов растёт, потому что увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE. Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. 4G билайн действует на следующих частотных диапазонах – 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Информацию о частотных диапазонах обычно указывают в описании характеристик устройства. Производители также могут обозначать эти диапазоны как band (частотный диапазон) 1, band 3, band 7, соответственно. В России большая часть смартфонов с 4G поддерживает эти диапазоны.

Звоним и пользуемся интернетом одновременно

Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете. Например, представьте, что вы используете смартфон как модем для ноутбука и во время разговора вам потребовалось найти в сети какую-то информацию. Такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету. Эту проблему может решить технология VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»).**

Технология дает возможность пользоваться интернетом во время звонка и обеспечивает быстрое соединение, благодаря тому, что не происходит переключения в 2G/3G. По этой же причине VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора. Кроме того, VoLTE позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в высоком качестве и с высокой скоростью соединения с собеседником.

VoLTE доступна в Калуге и области, где есть покрытие 4G билайна (с картой покрытия 4G можно ознакомиться на сайте kaluga.beeline.ru) и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Как воспользоваться решением: включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

Звоним по Wi-Fi там, где нестабильная мобильная сеть

Возможно вам доводилось видеть, как снижается уровень сигнала сети в помещениях с толстыми кирпичными стенами или на подземной парковке. Дело в том, что железобетонные и металлические конструкции, кирпичные стены, а также другие плотные материалы затрудняют движение радиоволн. Поэтому находясь в старом доме с толстыми стенами или во дворе-колодце, порой можно наблюдать ослабевание сети.

По умолчанию операторы стараются устанавливать и настраивать базовые станции так, чтобы сигнал проникал во все помещения. Но бывают случаи, когда этому мешают особенности застройки или отсутствие базовых станций в недавно построенных ЖК.

В такой ситуации на помощь приходит Wi-Fi. Многие пользуются Wi-Fi интернетом, но не все знают, что Wi-Fi можно использовать и для голосовой связи. Реализуется это с помощью технологии, которая называется VoWiFi ***(Voice over Wi-Fi – «голос через Wi-Fi»).

«Для пользователя всё выглядит как обычный звонок по телефону, но при этом голос будет передаваться не через базовую станцию, а по сети Wi-Fi. Главное преимущество VoWiFi – возможность совершать звонки в тех местах, где сотовый сигнал нестабилен: в подвальных помещениях, на подземных парковках, на последних этажах высотных зданий».

Как воспользоваться решением: включить VoWiFi в настройках смартфона и подключиться к доступной сети Wi-Fi. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

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*Full High Definition - разрешение 1920×1080 точек (пикселей) и частотой кадров не менее 24/сек.

**VoLTE действует при технической возможности подключения для ряда устройств.

***VoWiFi действует при техн. возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга становится недоступной через 2 ч. после последней регистрации устройства в сети билайн и недоступна для ряда устройств. Вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Подробнее – на beeline.ru/vowifi

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