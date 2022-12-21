В Калужской области обнаружили новый памятник археологии

В среду, 21 декабря, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что в Козельском районе у деревни Вырск обнаружен памятник археологии.

- Уже проведена историко-культурная экспертиза и направлена на рассмотрение в Минкультуры России, - отметил Чудаков. - В скором времени объект получит статус памятника федерального значения. В ходе проведенных работ удалось предварительно установить хронологические рамки памятника. Выделяется три крупных периода бытования городища - IV – V вв., IX –X вв., XII-XV вв.

Памятник археологии, предположительно, может отождествляться с центром козельской волости Вырск, впервые упомянутой в договорной грамоте великого князя Василия Васильевича в XV веке.

- Археологическое исследование позволит получить информацию об этнокультурных процессах на территории Верхнего Поочья в эпохи Великого переселения народов и славянской колонизации региона, процессах формирования Древнерусского государства и становления московской Руси, - пояснил Чудаков.

Древние предметы, которые уже удалось обнаружить археологам в Вырске.

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