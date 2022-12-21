В Калужской области вручили награды одаренным детям
Депутат законодательного Собрания калужской области Сослан Такаев принял участие в торжественном мероприятии, проводимом губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и депутатом Госдумы Геннадием Скляром, по чествованию одаренных детей Калужской области и вручении им стипендий РОО «Калужское землячество», проходившем в ДК ФЭИ города Обнинск.
В этом году стипендии были вручены:
- детям-инвалидам;
- детям из многодетных и малообеспеченных семей;
- детям мобилизованных граждан, участвующих в СВО на Украине.
- Все ребята достойны стипендий, они имеют высокие результаты в учебе и добиваются успехов в творческой деятельности! – отметил Такаев.
Помимо этого в ходе мероприятия получил благодарственное письмо Губернатора области, которое вручалось меценатам, поддерживающим премию «Калужского землячества», также благодарственные письма были вручены:
- Артёму Ярзуткину;
- Екатерине Антоновой;
- Михаилу Животову.
- Важно поддерживать деток в их достижениях, ведь это самый лучший стимул для стремления достижения наилучших результатов и преодоления различных трудностей! – уверен Такаев. - И дальше буду помогать нашим детям!
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.