В Калужской области вручили награды одаренным детям

Депутат законодательного Собрания калужской области Сослан Такаев принял участие в торжественном мероприятии, проводимом губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и депутатом Госдумы Геннадием Скляром, по чествованию одаренных детей Калужской области и вручении им стипендий РОО «Калужское землячество», проходившем в ДК ФЭИ города Обнинск.

В этом году стипендии были вручены:

детям-инвалидам;

детям из многодетных и малообеспеченных семей;

детям мобилизованных граждан, участвующих в СВО на Украине.

- Все ребята достойны стипендий, они имеют высокие результаты в учебе и добиваются успехов в творческой деятельности! – отметил Такаев.

Помимо этого в ходе мероприятия получил благодарственное письмо Губернатора области, которое вручалось меценатам, поддерживающим премию «Калужского землячества», также благодарственные письма были вручены:

Артёму Ярзуткину;

Екатерине Антоновой;

Михаилу Животову.

- Важно поддерживать деток в их достижениях, ведь это самый лучший стимул для стремления достижения наилучших результатов и преодоления различных трудностей! – уверен Такаев. - И дальше буду помогать нашим детям!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.