23 декабря в Калугу назначили губернатора, который прославился шалостями

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 декабря.

1796 - по Указу императора Павла I от 23(12) декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Калужское наместничество, торжественное открытие которого состоялось 15 января 1777 года, было преобразовано в Калужскую губернию. К началу 1917 года губерния включала 11 уездов со 198 волостями, 14 городов и 11 681 поселение.

1617 – у села Товарково (ныне Дзержинский район) князь Дмитрий Пожарский разгромил объединенные силы польско-литовских войск, которые пытались захватить Калугу.

1922 - в деревне Березовка Жиздринского района родился Иван Иванович Селифонов (1922), Герой Советского Союза (27.06.1945), летчик, воздушный разведчик. Последние годы жил в Киеве.

1799 – калужским губернатором назначен действительный статский советник Дмитрий Ардалионович Лопухин (23.12.1799 – 28.08.1802). В годы его правления продолжалась работа по перепланировке и реконструкции старой Калуги, шло строительство корпусов Гостиного двора, Троицкого собора, обновлялись постройки древнего Лаврентьевского монастыря. Но прославился Дмитрий Ардалионович так называемым «делом Лопухина» - расследованием его злоупотреблений по службе, занималась Особая комиссия во главе с Г.Р.Державиным в 1802 г. «Шалости» Лопухина были широко известны в губернии. Так, Лопухин ложно обвинил И.Н.Гончарова,брата А.Н.Гончарова, владельца Полотняного Завода в том, что в его доме происзодит незаконная карточная игра, и на этом основании, грозя ему ссылкой в Сибирь, заставил Ивана Николаевича уничтожить вексель на 20 тыс. р.,которые Лопухин Гончарову был должен. Более того, еще 3 тыс. р. он взял у него «взаймы». По приказанию помещика Хитрово был убит его брат, но убийца смог откупиться, дав губернатору взятку ломбардными билетами на 75 тыс. р. Лопухин отнял у помещицы Хвостовой ее имение в пользу городничего Батурина. Совершил губернатор и много других должностных преступлений.

1861 – по сообщению «Губернских ведомостей» поднадзорный декабрист П. Свистунов утвержден в звании члена попечительского совета Калужского женского училища I разряда.

1921 - в селе Зимницы Думиничского района родился Александр Андреевич Тряскин (1921-1980). Звания Героя Советского Союза удостоен 3 июня 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании рек Ингулец и Дарьевка.

1995 – в школе-интернате Полотняного Завода открылась выставка памяти мастерицы Клавдии Галицкой и в честь векового юбилея народного промысла вышивки, организованного в 1894 г. владелицей усадьбы Ахлебинино Ириной Коншиной (Мэршон). Уникальный научный материал собран искусствоведом Г.В.Галицкой. Оформление – Духанова.

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