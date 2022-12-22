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22 декабря в Калуге рассказали об угнанных санях

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.12.2022 07:50 0 512
22 декабря в Калуге рассказали об угнанных санях

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 декабря.

1849 – на Семеновском плацу в 9 ч. назначена казнь 21 петрашевца. Среди них – Ф.Достоевский и Н.Кашкин, сын декабриста, козельского помещика. На эшафоте установили аналой. Никто к священнику не подошел. В последнюю минуту казнь отменили. Кашкин сослан рядовым на Кавказ.

1871 (ст. стиль) -  действительный статский советник, сенатор Иван Егорович Шевич (1841 -1912) назначен калужским губернатором. Служил в должности губернатора до 19 ноября 1882 г. За годы губернаторства Шевича самым заметным для калужан событием стало открытие 15 декабря 1874 г. Ряжско-Вяземской железной дороги, проходящей через Калугу. В губернском городе расположилось и Управление железной дороги. В этом Управлении с августа 1875 по январь 1876 делопроизводителем работал писатель Глеб Успенский. В 1874 открылись Главные железнодорожные мастерские, в 1875 – реальное училище и в городе стало больше технической интеллигенции, в 1878 – техническое железнодорожное училище, первое профессиональное училище Калуги. В 1880 г. в губернии действовали 815 фабрик и заводов, с производством на 12 млн. р. число паровых двигателей на предприятиях достигло 56, остальные были водяные или на конных приводах. На территории губернии работали 141 ярмарка, 12 банков. 16 сентября 1875 г. на Сенной площади (ныне пл. Мира) торжественно открылся театр, построенный вместо сгоревшего в 1851 г.

1911 - Тарусского уезда Бортниковская волость. 6-го сего декабря в 6 час. вечера крестьянин дер.Антоновки Прохор Васильев Максимов выехал из с.Буринова в д.Барсуки на своей лошади, запряженной в сани-розвальни. По проезде около двух верст его окликнул крестьянин Алексинского уезда Хрипковской волости села Велеговщина Николай Степанов Горьев, прося подвезти, и, получив разрешение, сел к нему в сани. Проехав небольшое расстояние, Горьев взял вожжи у Максимова и стал поворачивать лошадь назад в село Буриново, а на замечание Максимова, что возвращаться незачем, Горьев выхватил из своего кармана большой нож. Испугавшийся Максимов спрыгнул с саней, а Горьев скрылся по направлению к с.Буринову. Угнанная лошадь и сани с сбруей, по заявлению потерпевшего, стоят 50 рублей, кроме того, в санях были теплые сапоги, стоящие 2 рубля. ("КГВ", 22.XII). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1951 – «Памяти писателя-большевика

В Калужском пединституте состоялось заседание литературно-критического кружка, посвященное памяти советского писателя-большевика Н.А.Островского. Доклад о жизни и творчестве Островского сделала студентка 4 курса историко-филологического факультета тов. Олейникова. Затем был произведен разбор романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», а также некоторых публицистических статей писателя». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 22.12.2022 07:50 0 512
Тэги: история калуги
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