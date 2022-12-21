21 декабря в Калуге достроили новый храм

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 декабря.

1836 – умер Александр Иванович Дмитриев-Мамонов (1787 – 21(9).12.1836), участник Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, художник-баталист. Он исполнил серию рисунков по военным сражениям 1812-1814 годов, в том числе "Сражение при Тарутине", "Сражение при Малом Ярославце". 21 декабря - день памяти художника.

1896 – в городе Великие Луки Псковской губернии родился Константин Константинович Рокоссовский (21.12.1896 – 3.08.1968). Маршал Советского Союза (1944), Маршал Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В 1941-1942 годах под руководством К.К. Рокоссовского 16-я Армия вела освободительные бои от немецко-фашистских захватчиков на Калужской земле, 168 дней в Сухиничском районе находился штаб 16-й Армии. 23 декабря 2006 года в Сухиничах открыт памятник легендарному маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому.

1941 – немецко-фашистские оккупанты в Калуге вошли в дом №6 по 2-му Красноармейскому переулку, где жили правнучка поэта А.Н.Радищева – пенсионерка Дарья Григорьевна Радищева-Милервина и ее брат скрипач Г.Г.Радищев. Угрожая оружием, гитлеровцы потребовали: «Рус, выходи!». Затем облили стены бензином и подожгли. В огне погибла нотная библиотека, ценные музыкальные инструменты, в том числе итальянская скрипка 1794 г. работы мастера Мариани, оцененная в 100 тыс. р.

1951 – «Конкурс на лучшее художественное чтение

На днях отдел культурно-просветительской работы Тарусского райисполкома провел конкурс на лучшее художественное чтение. В нем приняли участие учителя, заведующие сельскими библиотеками, избами-читальнями, колхозники.

Конкурс выявил хорошее мастерство художественного чтения. Учитель Некрасовской средней школы тов. Степанов мастерски прочитал фрагменты поэмы Твардовского «Василий Теркин». Ему присуждено первое место». (Из публикаций газеты «Знамя»)

2001 – в микрорайоне Малинники города Калуги построен храм со звонницей в честь мученика Трифона. 14 февраля 2002 года архиепископ Калужский и Боровский Климент совершил в храме первую Божественную Литургию.

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